Initiation au tour de potier et au décor La Faïencerie Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Initiation au tour de potier et au décor

La Faïencerie 30 rue Cachin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-16

Venez vous initier ou compléter votre pratique de la poterie lors d’un atelier au cœur d’Honfleur.

Seul, à plusieurs ou en famille vous pourrez vous essayer aux trois disciplines de la céramique :

– le décor

– le tournage et/ou le moulage.

Un atelier à la carte et adapté à chacun.

Venez-vous plonger dans l’Art de la terre !

Marie vous accueille à La Faïencerie, son atelier situé au cœur de la ville des artistes, un espace lumineux et chaleureux où elle crée ses propres pièces en Faïence.

Seul, à plusieurs ou en famille,vous réaliserez deux petites pièces et vous pourrez ainsi vous essayer aux deux disciplines de la céramique :

– Le tournage sur tour de Potier.

– Le décor d’une petite plaque ou carreau de céramique.

Que vous soyez débutant ou déjà initié, cet atelier est avant tout un temps pour soi, une parenthèse créative ou vous pourrez vous essayer à la Poterie, guidée par Marie .

N’hésitez pas à vous renseigner pour d’autres créneaux possibles. A bientôt. Marie .

La Faïencerie 30 rue Cachin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 46 89 88 15 ateliermariecharpentier@gmail.com

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English : Initiation au tour de potier et au décor

Come and learn or improve your pottery skills at a workshop in the heart of Honfleur.

On your own, with friends or family, you can try your hand at the three disciplines of ceramics:

– decoration

– throwing and/or moulding.

An à la carte workshop to suit everyone.

L’événement Initiation au tour de potier et au décor Honfleur a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Honfleur-Beuzeville