Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 16:30:00
2026-04-26 2026-09-27
Découvrez la technique du tournage encadré par la céramiste Sara Grace Wevill et créez vos propres pièces.
A partir de 12 ans ados adultes. Tarif 90€ les 5 heures
Réservation en amont au 02 43 48 07 17 ou à musee.malicorne@valleedelasarthe.fr. Règlement sur place auprès de la céramiste. .
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
