Initiation au trail, découverte sportive de Rouffach Rouffach

Initiation au trail, découverte sportive de Rouffach

12A Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Début : Mardi 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

2026-02-24

Envie de découvrir notre territoire sous un angle sportif et fun ? Cette initiation au trail propose aux ados de 12 à 16 ans une aventure en pleine nature lors de deux matinées inoubliables !

Après un échauffement en cœur de ville, direction le vignoble et les sentiers forestiers pour une vraie immersion nature. Entre paysages viticoles, chemins de forêt et patrimoine local, vos ados découvriront le plaisir de courir en pleine nature.

Pour que tous puissent profiter au maximum de l’encadrement, l’activité est limité à 12 participants.

Prérequis être sportif ; avoir une tenue de sport, basket de sport, veste de pluie, bonnet, gants. .

12A Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

Want to discover our region from a sporting and fun angle? This activity offers teens aged 12 to 16 a nature adventure: after a warm-up in the heart of town, head for the vineyards and forest trails. Prerequisites: athletic ability; sportswear, sneakers, rain jacket, hat, gloves.

