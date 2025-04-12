Initiation au travail du cuir Le Pin-au-Haras

Initiation au travail du cuir

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Mathilde Costeux, nouvelle artisan sellier-harnacheur, issue de la formation artisan sellier portée par l’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation), vous propose de vous initier au travail du cuir. Pendant 3h vous apprendrez à fabriquer votre propre ceinture ou autre article de maroquinerie, que vous pourrez gardez fièrement en souvenir. .

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

