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Initiation au tressage du bakwa: premiers pas, Local de l’APE Fapeg de Goyave, Goyave

samedi 19 septembre 2026 · Local de l'APE Fapeg de Goyave · Goyave

Initiation au tressage du bakwa: premiers pas, Local de l’APE Fapeg de Goyave, Goyave

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Local de l'APE Fapeg de Goyave
Adresse
Goyave
Ville
97128 Goyave
Département
Guadeloupe
Tarif
48€ / personne - Places limitées - 12 personnes - Matériel fourni Enfant à partir de 8 ans

Initiation au tressage du bakwa: premiers pas Samedi 19 septembre, 09h00 Local de l’APE Fapeg de Goyave Guadeloupe

48€ / personne – Places limitées – 12 personnes – Matériel fourni Enfant à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Atelier d’initiation au tressage du Bakwa, premiers pas :
Apprentissage des bases: reconnaitre la plante, la préparer, la couper, la tresser et réaliser un petit objet.

Local de l’APE Fapeg de Goyave Goyave Goyave 97128 Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « phone », « value »: « 06 90 15 16 10 »}] Activités de Parents d’élèves Transport en commun, parking à proximité
Atelier d’initiation découverte du tressage du Bakwa; premiers pas

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