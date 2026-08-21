Initiation au tressage du bakwa: premiers pas, Local de l’APE Fapeg de Goyave, Goyave

Informations pratiques

Initiation au tressage du bakwa: premiers pas Samedi 19 septembre, 09h00 Local de l’APE Fapeg de Goyave Guadeloupe

48€ / personne – Places limitées – 12 personnes – Matériel fourni Enfant à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Atelier d’initiation au tressage du Bakwa, premiers pas :

Apprentissage des bases: reconnaitre la plante, la préparer, la couper, la tresser et réaliser un petit objet.

Local de l’APE Fapeg de Goyave Goyave Goyave 97128 Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « phone », « value »: « 06 90 15 16 10 »}] Activités de Parents d’élèves Transport en commun, parking à proximité

Atelier d’initiation découverte du tressage du Bakwa; premiers pas

©molimi création