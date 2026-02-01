Initiation au tricot Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Initiation au tricot Rue de la Grande Abbaye Fréhel mardi 24 février 2026.
Initiation au tricot
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 10:00:00
fin : 2026-02-24 12:00:00
Date(s) :
2026-02-24
Une maille à l’endroit, une maille à l’envers…
Découvrez les bases du tricot avec Brigitte. Laine et matériel fournis par la médiathèque.
Tout public, à partir de 8 ans
Sur inscription .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Initiation au tricot Fréhel a été mis à jour le 2026-01-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme