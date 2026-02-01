Initiation au tricot Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Initiation au tricot

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

2026-02-24

Une maille à l’endroit, une maille à l’envers…

Découvrez les bases du tricot avec Brigitte. Laine et matériel fournis par la médiathèque.

Tout public, à partir de 8 ans

Sur inscription .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

