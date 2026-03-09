Initiation au tricot Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Début : 2026-04-29 16:00:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
2026-04-29
Découvrez les bases du tricot avec Brigitte.
Laine et matériel fournis par la médiathèque.
Tout public dès 8 ans
Sur réservation par téléphone ou par mail. .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
