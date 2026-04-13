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Initiation au tricot, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Initiation au tricot, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Initiation au tricot, Médiathèque de Fréhel, Fréhel mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Fréhel

Adresse : 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel

Ville : 22240 Fréhel

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Initiation au tricot Mercredi 29 avril, 16h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00

Découvrez les bases du tricot avec Brigitte. Laine et matériel fournis par la médiathèque.

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Initiation au tricot

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