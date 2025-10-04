Initiation au tricot Médiathèque de Lourdes Lourdes

Initiation au tricot Médiathèque de Lourdes Lourdes samedi 4 octobre 2025.

Initiation au tricot Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque de Lourdes Hautes-Pyrénées

à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00

Apprenez à réaliser des choses par vous-mêmes avec cet atelier Do it yourself !

Que vous soyez débutant ou confirmé en tricot, cet atelier est fait pour vous.

Vous pourrez tricoter tout en discutant, apprendre des autres ou transmettre vos connaissances.

Médiathèque de Lourdes 22 Place du Champ Commun, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562942421 https://www.bibliotheques.agglo-tlp.fr/Default/mediatheque-de-lourdes.aspx La Médiathèque de Lourdes offre un fonds pour enfants et adultes : fictions, documentaires, BD, mangas, CD, DVD, et livres sonores.

La Médiathèque comprend aussi une Cyber-base proposant de l’accès libre et des ateliers d’initiation à l’informatique et au multimédia.

La Médiathèque met aussi à votre disposition une grainothèque qui consiste en un échange continu (basé sur le système de « troc ») de graines de fleurs, de fruits et de légumes hors circuit système marchand. Cliquez ICI pour en savoir plus.

La médiathèque propose également une salle d’action culturelle permettant l’accueil régulier d’expositions, de conférences ou d’évènements. Lignes L1 et L2 (arrêt « Halles ») ou ligne Tarbes-Lourdes (terminus « Lourdes-Gare routière »). Accès handicapé, parkings à proximité.

Apprenez à réaliser des choses par vous-mêmes avec cet atelier Do it yourself !

Agglomération TLP