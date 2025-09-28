Initiation au ukulélé Roubaix

Initiation au ukulélé Roubaix dimanche 28 septembre 2025.

Initiation au ukulélé

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Début : 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

En partenariat avec l’ARA (Autour des Rythmes Actuels), la Médiathèque vous propose de partir à la découverte d’un instrument de musique peu connu ou mésestimé le ukulélé.

Deux ateliers d’une heure vous permettront de vous initier à la pratique de cette petite guitare au son si caractéristique.

>Sur inscription

>Sur inscription .

English :

In partnership with ARA (Autour des Rythmes Actuels), the Médiathèque invites you to discover a little-known or underestimated musical instrument: the ukulele.

Two one-hour workshops will introduce you to this « little guitar » with its distinctive sound.

>On registration

German :

In Zusammenarbeit mit ARA (Autour des Rythmes Actuels) lädt die Mediathek Sie zu einer Entdeckungsreise durch ein wenig bekanntes oder unterschätztes Musikinstrument ein: die Ukulele.

In zwei einstündigen Workshops werden Sie in die Praxis dieser « kleinen Gitarre » mit ihrem charakteristischen Klang eingeführt.

>Auf Anmeldung

Italiano :

In collaborazione con ARA (Autour des Rythmes Actuels), la Médiathèque vi invita a scoprire uno strumento musicale poco conosciuto o sottovalutato: l’ukulele.

Due workshop di un’ora vi introdurranno a questa « piccola chitarra » dal suono caratteristico.

>È necessaria l’iscrizione

Espanol :

En colaboración con ARA (Autour des Rythmes Actuels), la Médiathèque le invita a descubrir un instrumento musical poco conocido o subestimado: el ukelele.

Dos talleres de una hora le harán descubrir esta « pequeña guitarra » de sonido inconfundible.

>Inscripción obligatoria

