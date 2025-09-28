Initiation au ukulélé Roubaix
Initiation au ukulélé
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
2025-09-28
En partenariat avec l’ARA (Autour des Rythmes Actuels), la Médiathèque vous propose de partir à la découverte d’un instrument de musique peu connu ou mésestimé le ukulélé.
Deux ateliers d’une heure vous permettront de vous initier à la pratique de cette petite guitare au son si caractéristique.
>Sur inscription
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France
English :
In partnership with ARA (Autour des Rythmes Actuels), the Médiathèque invites you to discover a little-known or underestimated musical instrument: the ukulele.
Two one-hour workshops will introduce you to this « little guitar » with its distinctive sound.
>On registration
German :
In Zusammenarbeit mit ARA (Autour des Rythmes Actuels) lädt die Mediathek Sie zu einer Entdeckungsreise durch ein wenig bekanntes oder unterschätztes Musikinstrument ein: die Ukulele.
In zwei einstündigen Workshops werden Sie in die Praxis dieser « kleinen Gitarre » mit ihrem charakteristischen Klang eingeführt.
>Auf Anmeldung
Italiano :
In collaborazione con ARA (Autour des Rythmes Actuels), la Médiathèque vi invita a scoprire uno strumento musicale poco conosciuto o sottovalutato: l’ukulele.
Due workshop di un’ora vi introdurranno a questa « piccola chitarra » dal suono caratteristico.
>È necessaria l’iscrizione
Espanol :
En colaboración con ARA (Autour des Rythmes Actuels), la Médiathèque le invita a descubrir un instrumento musical poco conocido o subestimado: el ukelele.
Dos talleres de una hora le harán descubrir esta « pequeña guitarra » de sonido inconfundible.
>Inscripción obligatoria
