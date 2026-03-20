Initiation au ukulélé Roubaix
Initiation au ukulélé Roubaix dimanche 3 mai 2026.
Initiation au ukulélé
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03 15:30:00
Date(s) :
2026-05-03
En partenariat avec l’ARA (Autour des Rythmes Actuels), la Médiathèque vous propose de partir à la découverte d’un instrument de musique peu connu ou mésestimé le ukulélé.
Deux ateliers d’une heure vous permettront de vous initier à la pratique de cette petite guitare au son si caractéristique.
Inscription par téléphone, par mail ou sur place.
De 14h30 à 15h30 **ou** de 16h à 17h
**Rdc salle La criée**
En partenariat avec l’ARA (Autour des Rythmes Actuels), la Médiathèque vous propose de partir à la découverte d’un instrument de musique peu connu ou mésestimé le ukulélé.
Deux ateliers d’une heure vous permettront de vous initier à la pratique de cette petite guitare au son si caractéristique.
Inscription par téléphone, par mail ou sur place.
De 14h30 à 15h30 **ou** de 16h à 17h
**Rdc salle La criée** .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 hlonguepee@ville-roubaix.fr
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English :
In partnership with ARA (Autour des Rythmes Actuels), the Médiathèque invites you to discover a little-known or underestimated musical instrument: the ukulele.
Two one-hour workshops will introduce you to this little guitar with its distinctive sound.
Registration by phone, e-mail or on site.
2:30 pm to 3:30 pm **or** 4 pm to 5 pm
**Ground floor salle La criée** (in French only)
L’événement Initiation au ukulélé Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme