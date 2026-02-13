Initiation au vélo et à la draisienne Terrain de pétanque (à proximité de la Maison du Grand Site) Solutré-Pouilly
Initiation au vélo et à la draisienne Terrain de pétanque (à proximité de la Maison du Grand Site) Solutré-Pouilly mardi 14 avril 2026.
Initiation au vélo et à la draisienne
Terrain de pétanque (à proximité de la Maison du Grand Site) RUE FERDINAND BUCCHIANERI Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 17:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Grâce aux conseils de l’association Mâcon Vélo, initiez-vous à la draisienne et au vélo avec deux parcours en extérieur prévus pour les enfants. Pensez à amener vos vélos, draisiennes et casques si possible. L’association mettra également quelques équipements à disposition.
Encadrement Association Mâcon Vélo en Ville
De 3 à 9 ans .
Terrain de pétanque (à proximité de la Maison du Grand Site) RUE FERDINAND BUCCHIANERI Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Initiation au vélo et à la draisienne
L’événement Initiation au vélo et à la draisienne Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-03-12 par Maison du Grand Site