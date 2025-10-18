INITIATION AU VERRE SOUFFLE AU CHALUMEAU Palau-del-Vidre

INITIATION AU VERRE SOUFFLE AU CHALUMEAU

56 Avenue Joliot-Curie Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Début : Dimanche 2025-10-18 16:30:00

fin : 2025-10-22 16:40:00

2025-10-18 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25

Initiation gratuite pour enfants (5 à 14 ans) Création d’une boule de verre soufflée par chaque enfant, émerveillement garanti !

Un moment de découverte unique pour initier vos enfants à un savoir-faire ancestral.

Gratuit. Inscription obligatoire 1 enfant 10 minutes.

56 Avenue Joliot-Curie Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Free initiation for children (5 to 14 years) ? Each child creates his or her own blown glass ball, and you’re guaranteed to be amazed!

A unique opportunity to introduce your children to an ancestral skill.

Free admission. Registration required: 1 child 10 minutes.

German :

Kostenlose Einführung für Kinder (5 bis 14 Jahre) ? Jedes Kind stellt eine mundgeblasene Glaskugel her, Staunen garantiert!

Ein einzigartiger Moment der Entdeckung, um Ihre Kinder in ein althergebrachtes Know-how einzuführen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung erforderlich: 1 Kind 10 Minuten.

Italiano :

Iniziazione gratuita per i bambini (dai 5 ai 14 anni)? Ogni bambino creerà una palla di vetro che lo riempirà di meraviglia!

Un’occasione unica per avvicinare i vostri figli a un mestiere antico.

Ingresso gratuito. Iscrizione obbligatoria: 1 bambino 10 minuti.

Espanol :

Iniciación gratuita para niños (de 5 a 14 años) ? Cada niño creará una bola de cristal, ¡que les llenará de asombro!

Una oportunidad única para iniciar a sus hijos en un oficio milenario.

Entrada gratuita. Inscripción obligatoria: 1 niño 10 minutos.

