INITIATION AU VERRE SOUFFLE AU CHALUMEAU Palau-del-Vidre
INITIATION AU VERRE SOUFFLE AU CHALUMEAU Palau-del-Vidre mercredi 1 avril 2026.
INITIATION AU VERRE SOUFFLE AU CHALUMEAU
56 Avenue Joliot-Curie Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 16:00:00
fin : 2026-04-03 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Initiation gratuite pour enfants (5 à 14 ans) Création et émerveillement garantis !
Un moment de découverte unique pour initier vos enfants à un savoir-faire ancestral.
Gratuit. Inscription obligatoire 1 enfant 10 minutes.
.
56 Avenue Joliot-Curie Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free initiation for children (5 to 14) ? Creation and wonder guaranteed!
A unique opportunity to introduce your children to an ancestral skill.
Free admission. Registration required: 1 child 10 minutes.
L’événement INITIATION AU VERRE SOUFFLE AU CHALUMEAU Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2026-02-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE