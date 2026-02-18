INITIATION AU VERRE SOUFFLE AU CHALUMEAU Palau-del-Vidre

INITIATION AU VERRE SOUFFLE AU CHALUMEAU

INITIATION AU VERRE SOUFFLE AU CHALUMEAU Palau-del-Vidre mercredi 1 avril 2026.

INITIATION AU VERRE SOUFFLE AU CHALUMEAU

56 Avenue Joliot-Curie Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 16:00:00
fin : 2026-04-03 17:00:00

Date(s) :
2026-04-01

Initiation gratuite pour enfants (5 à 14 ans) Création et émerveillement garantis !
Un moment de découverte unique pour initier vos enfants à un savoir-faire ancestral.
Gratuit. Inscription obligatoire 1 enfant 10 minutes.
  .

56 Avenue Joliot-Curie Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free initiation for children (5 to 14) ? Creation and wonder guaranteed!
A unique opportunity to introduce your children to an ancestral skill.
Free admission. Registration required: 1 child 10 minutes.

L’événement INITIATION AU VERRE SOUFFLE AU CHALUMEAU Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2026-02-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE