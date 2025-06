Initiation au vitrail Tiffany Terre d’estuaire Cordemais 17 juillet 2025 10:00

Loire-Atlantique

Initiation au vitrail Tiffany Terre d’estuaire Le port Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

Date(s) :

2025-07-17

2025-07-24

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

Les vacances à Terre d’Estuaire

Déroulement de l’atelier :

– Médiation sur l’histoire du vitrail et explications des étapes de création, démonstration (30 min)

– Tests de coupe de verre, pose du ruban de cuivre, rabattage et décapant, soudures et attaches (1h30).

Cet atelier est encadré par Laura, diplômée d’un CAP Arts et techniques du verre, option vitrailliste. Chaque participant repart avec sa création d’un oiseau en vitrail.

Pour des raisons de sécurité, aucun enfant de moins de 13 ans ne pourra faire cet atelier (manipulation d’un fer à souder). Cet atelier ne convient pas aux femmes enceintes.

Tarif 25 € par personne. .

Terre d’estuaire Le port

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Initiation au vitrail Tiffany Cordemais a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon