Initiation au water polo à la piscine municipale Livron-sur-Drôme

place Martin Luther King Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Découverte des règles de base et approche ludique de cette discipline olympique méconnue. A partir de 8 ans.

place Martin Luther King Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 74 66 communication@mairie-livron.fr

English :

Discover the basic rules and take a fun approach to this little-known Olympic discipline. Ages 8 and up.

German :

Entdeckung der Grundregeln und spielerischer Zugang zu dieser unbekannten olympischen Disziplin. Ab 8 Jahren.

Italiano :

Un’introduzione alle regole di base e un approccio divertente a questa disciplina olimpica poco conosciuta. Per bambini dagli 8 anni in su.

Espanol :

Una introducción a las reglas básicas y un acercamiento divertido a esta disciplina olímpica poco conocida. Para niños a partir de 8 años.

