Initiation au yoga au musée Bertrand avec Lydie Ballereau Châteauroux

Initiation au yoga au musée Bertrand avec Lydie Ballereau Châteauroux dimanche 13 juillet 2025.

Initiation au yoga au musée Bertrand avec Lydie Ballereau

2 rue Descente des Cordeliers Châteauroux Indre

Tarif : 6.7 – 6.7 – EUR

6.7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 11:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Les séances de yoga que nous avions proposées cet hiver dans le cadre de l’exposition Jean-Jacques Henner (1829-1905) Toujours ardent avaient affiché complet.

Nous avons donc décidé de fixer deux nouveaux rendez-vous matinaux avec Lydie Ballereau, les dimanches 13 juillet et 10 août mais cette fois-ci dans notre jardin.

Inscription obligatoire. 6.7 .

2 rue Descente des Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 30 museebertrand@chateauroux-metropole.fr

English :

The Musée Bertrand offers this yoga initiation on the theme of its exhibition.

German :

Das Bertrand-Museum bietet Ihnen diese Yoga-Einführung zum Thema seiner Ausstellung an.

Italiano :

Il Musée Bertrand vi propone questa introduzione allo yoga sul tema della sua mostra.

Espanol :

El Musée Bertrand le propone esta introducción al yoga sobre el tema de su exposición.

L’événement Initiation au yoga au musée Bertrand avec Lydie Ballereau Châteauroux a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Châteauroux Berry Tourisme