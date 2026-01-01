Initiation au Yoga du Rire Salle Anne Gandon Mésanger

Initiation au Yoga du Rire

Salle Anne Gandon 270 Rue des Chevaliers de Malte Mésanger Loire-Atlantique

Début : 2026-01-29 19:30:00

fin : 2026-01-29 20:30:00

2026-01-29

Libère ta Joie en participant au Yoga du Rire à Mésanger !

Hello tout le monde,

Un petit coup de blues, un besoin de ressourcement ??

Boost garanti et immédiat grâce au Yoga du Rire !!!

Le rire guérit ce que le stress a détruit… ??

Votre rendez-vous pour découvrir gratuitement le Yoga du Rire à Mésanger, les jeudis 15 et 29 janvier à 19 h 30 Salle Gandon.

Venez libérer votre Joie !

Bien-être et détente garantis !

Au plaisir de vous accueillir,

Infos au 07 82 21 48 82

Gilles .

Salle Anne Gandon 270 Rue des Chevaliers de Malte Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 82 21 48 82

English :

Unleash your joy by taking part in Laughter Yoga in Mésanger!

