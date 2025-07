Initiation au yoga Laize-Clinchamps

Initiation au yoga Laize-Clinchamps vendredi 11 juillet 2025.

Initiation au yoga

18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps Calvados

Début : 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-08-26 18:00:00

2025-07-11 2025-08-26

Participez à une initiation au yoga dynamique en compagnie d’une professionnelle. Ouvert à tou(te)s à partir de 14 ans. Mineur accompagné d’un adulte obligatoirement. Cours donné en extérieur si la météo le permet (ou repli dans la salle de Cap Orne) Apporter gourde, serviette et tenue adaptée.

18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 50 09 72

English : Initiation au yoga

Join a professional for an introduction to dynamic yoga. Open to everyone aged 14 and over. Minors must be accompanied by an adult. Classes held outdoors, weather permitting (or in the Cap Orne hall). Bring water bottle, towel and appropriate clothing.

German : Initiation au yoga

Nehmen Sie an einer Einführung in dynamisches Yoga unter professioneller Anleitung teil. Offen für alle ab 14 Jahren. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Der Kurs findet bei gutem Wetter im Freien statt (oder im Saal von Cap Orne). Bitte bringen Sie eine Trinkflasche, ein Handtuch und angemessene Kleidung mit.

Italiano :

Unitevi a un professionista per un’introduzione allo yoga dinamico. Aperto a tutti a partire dai 14 anni. I minori devono essere accompagnati da un adulto. Le lezioni si tengono all’aperto se il tempo lo permette (o nella sala di Cap Orne). Portate con voi borraccia, asciugamano e abbigliamento adeguato.

Espanol :

Únete a un profesional para iniciarte en el yoga dinámico. Abierto a mayores de 14 años. Los menores deben ir acompañados de un adulto. Las clases se imparten al aire libre si el tiempo lo permite (o en la sala Cap Orne). Traer botella de agua, toalla y ropa adecuada.

