Initiation aux algues comestibles Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André

Initiation aux algues comestibles Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André mardi 12 août 2025.

Initiation aux algues comestibles

Quai Célestin Bouglé Parking du Verdelet Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12 15:30:00

fin : 2025-08-12 16:45:00

Date(s) :

2025-08-12

Lors de cette sortie, vous apprendrez à identifier et reconnaître les algues… comestibles. Un univers méconnu, mais riche en saveurs et en bienfaits.

Le temps peut être changeant et venteux, aussi n’hésitez pas à prendre des habits de pluie et des chaussures adaptées. Il est également possible d’apporter de quoi prendre des notes et des photos.

Adultes et enfants à partir de 7 ans. Inscription obligatoire. .

Quai Célestin Bouglé Parking du Verdelet Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Initiation aux algues comestibles Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-07-25 par Pléneuf-Val-André Tourisme