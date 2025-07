Initiation aux algues une expérience gourmande ! Kerlouan

Initiation aux algues une expérience gourmande ! Kerlouan vendredi 25 juillet 2025.

Initiation aux algues une expérience gourmande !

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Début : 2025-07-25 12:05:00

2025-07-25

Estran’ørdinaire à Meneham

Partez pour une balade immersive sur l’estran, les pieds dans l’eau (pensez aux bottes !). Découvrez la biodiversité du littoral et apprenez à reconnaître les algues.

Rouges, vertes ou brunes, identifiez les algues bretonnes incontournables et dégustez-les fraîches on the rocks !

Terminez l’expérience par une dégustation des algues transformées, sèches ou en tartinables. Éveil des papilles assuré !

Bénéfices clés pour tous :

> Visites adaptées à tous les âges et niveaux de curiosité.

> Une démarche éco-responsable pour sensibiliser à la préservation de l’environnement.

> Des souvenirs mémorables et des moments de partage en plein air.

> Pour tous les publics des visites adaptées à différents âges et niveaux de connaissances.

> Authenticité et expertise guidées par une professionnelle passionnée et récoltante d’algues.

Une expérience sensorielle unique, avec des saveurs inédites. 2h de découverte guidée avec Nadia Chichiarelli, récoltante d’algues passionnée.

Sortie gratuite offerte par les Kolibris du Léon. Inscriptions directement à leurs e-mail leskolibrisduleon@etik.com .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

