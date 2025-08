Initiation aux arts du cirque à la guinguette du Loup Blanc Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze

Initiation aux arts du cirque à la guinguette du Loup Blanc Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze samedi 2 août 2025.

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme

Initiation aux arts du cirque avec divers atelier à partir de 16h à la brasserie du Loup Blanc.

Avec l’école de cirque PYM.

.

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 10 17 37 brasserieduloupblanc@gmail.com

English :

Introduction to circus arts with various workshops from 4pm at the Brasserie du Loup Blanc.

With the PYM circus school.

German :

Einführung in die Zirkuskünste mit verschiedenen Workshops ab 16 Uhr in der Brasserie du Loup Blanc.

Mit der Zirkusschule PYM.

Italiano :

Introduzione alle arti circensi con vari laboratori a partire dalle 16.00 presso la Brasserie du Loup Blanc.

Con la scuola di circo PYM.

Espanol :

Iniciación a las artes circenses con diversos talleres a partir de las 16:00 h en la Brasserie du Loup Blanc.

Con la escuela de circo PYM.

