Initiation aux arts du cirque

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 5 – 5 –

5

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Venez vous initier aux arts du cirque (jonglerie, jeux d’équilibre,…) avec l’association Manifest’action !

A partir de 6ans Inscription obligatoire 5 .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Initiation aux arts du cirque Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France OT DE FORT MAHON