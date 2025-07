INITIATION AUX ARTS MARTIAUX CEILHES Ceilhes-et-Rocozels

AVENUE DU LAC Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – – 2 EUR

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

2025-08-07 2025-08-13 2025-08-27

Initiation aux arts martiaux (Ai Ki, Taï Chi, Chi Gong) au plan d’eau Le Bouloc à Ceilhes. Informations au 06 37 54 86 91

English :

Introduction to martial arts (Ai Ki, Taï Chi, Chi Gong) at Le Bouloc lake in Ceilhes. Information on 06 37 54 86 91

German :

Einführung in die Kampfkünste (Ai Ki, Tai Chi, Chi Gong) am Plan d’eau Le Bouloc in Ceilhes. Informationen unter 06 37 54 86 91

Italiano :

Introduzione alle arti marziali (Ai Ki, Taï Chi, Chi Gong) al lago Le Bouloc di Ceilhes. Informazioni al numero 06 37 54 86 91

Espanol :

Iniciación a las artes marciales (Ai Ki, Taï Chi, Chi Gong) en el lago de Le Bouloc, en Ceilhes. Información en el 06 37 54 86 91

