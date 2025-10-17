INITIATION AUX CARNETS DE VOYAGE À L’AQUARELLE Saint-André-de-Sangonis

INITIATION AUX CARNETS DE VOYAGE À L’AQUARELLE Saint-André-de-Sangonis vendredi 17 octobre 2025.

INITIATION AUX CARNETS DE VOYAGE À L’AQUARELLE

Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-10-17 2025-11-21 2025-12-12 2026-01-09 2026-02-13 2026-03-06 2026-04-10 2026-05-29

Les ateliers initiation à l’aquarelle redémarrent pour la saison 2025/2026.

Vous pouvez apporter votre matériel, dans le cas contraire il sera fourni par l’intervenant.

Olivier Simon, illustrateur indépendant organise régulièrement des cours d’aquarelle axés sur les carnets de voyage.

Les ateliers initiation à l’aquarelle redémarrent pour la saison 2025/2026.

Vous pouvez apporter votre matériel, dans le cas contraire il sera fourni par l’intervenant.

Olivier Simon, illustrateur indépendant organise régulièrement des cours d’aquarelle axés sur les carnets de voyage. Son talent et sa pédagogie nous ont séduits et La Sauce lui a demandé d’intervenir une fois par mois du mois d’octobre 2025 au mois de mai 2026 pour une initiation aux carnets de voyage à l’aquarelle.

Ce format d’une heure et demie permet d’aborder les techniques de base, c’est aussi un moment méditatif et créatif très agréable. Que vous soyez néophytes ou plus expérimentés vous pourrez participer à de bons moments de rencontres et de partages.

Il n’est pas obligatoire de participer à toutes les séances mais c’est conseillé si vous souhaitez progresser.

Réservation obligatoire.

Les places sont limitées à 10 personnes par atelier. .

Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

English :

Introductory watercolor workshops start up again for the 2025/2026 season.

You are welcome to bring your own equipment; if not, it will be provided by the instructor.

Freelance illustrator Olivier Simon regularly organizes watercolor classes focusing on travel journals.

German :

Die Workshops zur Einführung in die Aquarellmalerei beginnen in der Saison 2025/2026 erneut.

Sie können Ihr eigenes Material mitbringen, ansonsten wird es vom Dozenten gestellt.

Olivier Simon, ein freiberuflicher Illustrator, organisiert regelmäßig Aquarellkurse mit Schwerpunkt auf Reisetagebüchern.

Italiano :

I laboratori introduttivi di acquerello tornano per la stagione 2025/2026.

È possibile portare la propria attrezzatura, altrimenti verrà fornita dall’istruttore.

Olivier Simon, illustratore freelance, organizza regolarmente corsi di acquerello incentrati sui diari di viaggio.

Espanol :

Vuelven los talleres de iniciación a la acuarela para la temporada 2025/2026.

Puedes traer tu propio equipo, de lo contrario será proporcionado por el instructor.

Olivier Simon, ilustrador independiente, organiza regularmente clases de acuarela centradas en los diarios de viaje.

L’événement INITIATION AUX CARNETS DE VOYAGE À L’AQUARELLE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT