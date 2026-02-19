initiation aux chants d’oiseaux

Luant Indre

Samedi 2026-04-11 10:00:00

2026-04-11 12:30:00

2026-04-11

Ecouter et s’initier à la reconnaissance des oiseaux à leur chant.

Profitons d’une belle matinée de printemps pour se promener autour de l’étang Duris, à Luant, et écouter et apprendre à reconnaître les oiseaux à leur chant. 5 .

Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Listen and learn to recognize birds by their song.

