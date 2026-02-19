initiation aux chants d’oiseaux Luant
initiation aux chants d’oiseaux Luant samedi 11 avril 2026.
initiation aux chants d’oiseaux
Luant Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:30:00
2026-04-11
Ecouter et s’initier à la reconnaissance des oiseaux à leur chant.
Profitons d’une belle matinée de printemps pour se promener autour de l’étang Duris, à Luant, et écouter et apprendre à reconnaître les oiseaux à leur chant. 5 .
Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
Listen and learn to recognize birds by their song.
