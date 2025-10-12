Initiation aux claquettes américaines Port-Saint-Père

Initiation aux claquettes américaines Port-Saint-Père dimanche 12 octobre 2025.

Initiation aux claquettes américaines

Salle des associations Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Si vous avez rêvé un jour d’essayer des claquettes, si vous êtes tout simplement curieuse ou curieux, ou si aimez tester de nouvelles activités, soyez les bienvenu(e)s à cette découverte des claquettes américaines !

Au programme de « J’me la pète ! J’fais des claquettes ! » Une initiation aux claquettes américaines

Claquettes aux pieds, Anne-Sophie Champain vous propose de vous initier à quelques pas et combinaisons simples. Venez jouer ensemble avec ses sons et ses mouvements pour ensuite danser avec ! … comme les plus grandes stars…

Les claquettes américaines allient la musique, la danse et la technique.

Cette une discipline très complète qui vous permettra de faire de la musique avec les pieds.

L’objectif de cette initiation est que vous puissiez repartir chez vous avec une rythmique, un pas, un mouvement à approfondir et pourquoi pas, en se disant Ca y est J’me la pète ! J’fais des claquettes .

Pratique

initiation proposée par Anne-Sophie Champain de la Cie La Frappée

tarif 10 euros; avec vos propres chaussures de claquettes

ou 15 euros; sans chaussure

si vous n’avez pas de chaussures, merci de bien vouloir vous inscrire 10 jours avant en précisant votre pointure

inscription via le lien web ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père .

Salle des associations Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 02 07 73

English :

If you’ve ever dreamed of trying out tap dancing, if you’re simply curious, or if you like to try out new activities, you’re welcome to join us for this discovery of American tap dancing!

German :

Wenn Sie schon einmal davon geträumt haben, Stepptanz auszuprobieren, wenn Sie einfach nur neugierig sind oder gerne neue Aktivitäten ausprobieren, dann sind Sie bei dieser Entdeckungsreise in den amerikanischen Stepptanz herzlich willkommen!

Italiano :

Se avete sempre sognato di provare a ballare il tip tap, se siete semplicemente curiosi, o se vi piace sperimentare nuove attività, siete i benvenuti a unirvi a noi in questa scoperta del tip tap americano!

Espanol :

Si alguna vez has soñado con probar el claqué, si simplemente sientes curiosidad o si te gusta probar nuevas actividades, ¡te invitamos a participar en este descubrimiento del claqué americano!

L’événement Initiation aux claquettes américaines Port-Saint-Père a été mis à jour le 2025-09-23 par I_OT Pornic