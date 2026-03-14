Initiation aux craies pastel Hobbies et compagnie Royan
Initiation aux craies pastel Hobbies et compagnie Royan jeudi 16 avril 2026.
Initiation aux craies pastel
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-16
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-16
Nous proposons un atelier d’initiation aux craies pastel, une technique artistique à la fois simple, expressive et accessible, idéale pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de créer.
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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
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English :
We offer an introductory workshop in pastel chalk, a simple, expressive and accessible artistic technique, ideal for discovering or rediscovering the pleasure of creating.
L’événement Initiation aux craies pastel Royan a été mis à jour le 2026-03-11 par Mairie de Royan