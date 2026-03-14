Initiation aux craies pastel Hobbies et compagnie Royan

Initiation aux craies pastel

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-16

Nous proposons un atelier d’initiation aux craies pastel, une technique artistique à la fois simple, expressive et accessible, idéale pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de créer.

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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com

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English :

We offer an introductory workshop in pastel chalk, a simple, expressive and accessible artistic technique, ideal for discovering or rediscovering the pleasure of creating.

L’événement Initiation aux craies pastel Royan a été mis à jour le 2026-03-11 par Mairie de Royan