Croquer la vue ou le petit camion bleu ?

Vous aurez le choix du sujet lors de l’initiation aux crayons de couleur aquarelle que je vous propose sur la terrasse du food-truck La Po’potes.

Au programme de l’atelier

-Présentation de l’aquarelle et des spécificités des crayons de couleur aquarelle.

-Découverte pas à pas il n’est pas nécessaire de savoir dessiner (des modèles sont proposés sur calques).

-Création d’un nuancier couleurs seules et mélangées, en rapport avec le sujet.

-Réalisation guidée d’un ou plusieurs sujets communs selon modèles proposés.

-Réalisation d’un ou plusieurs sujets au choix parmi les modèles proposés ou selon l’inspiration sur place.

-Atelier animé par Astrid Lecarpentier d’Altigraphy.

-Le matériel est fourni et possibilité d’acheter le kit complet à la réservation.

-Réservation obligatoire. 37 EUR.

English :

Sketch the view or the little blue truck?

You’ll have the choice of subject during the introduction to watercolor pencils I’m offering on the terrace of the La Po’potes food-truck.

Workshop program:

-Introduction to watercolor and the specificities of watercolor pencils.

-Step-by-step discovery: you don’t need to know how to draw (models are available on tracing paper).

-Creation of a color chart: single and mixed colors, related to the subject.

-Guided creation of one or more common subjects based on suggested models.

-Creation of one or more subjects of your choice: from the models offered or according to inspiration on site.

German :

Die Aussicht oder den kleinen blauen Lastwagen skizzieren?

Sie haben die Wahl des Themas bei der Einführung in die Aquarellfarbstifte, die ich Ihnen auf der Terrasse des Foodtrucks La Po’potes anbiete.

Auf dem Programm des Workshops stehen:

-Vorstellung der Aquarellmalerei und der Besonderheiten der Aquarellfarbstifte.

-Schritt-für-Schritt-Entdeckung: Es ist nicht notwendig, zeichnen zu können (Vorlagen werden auf Paletten angeboten).

-Erstellung einer Farbpalette: Farben allein und gemischt, in Bezug auf das Thema.

-Geführte Erstellung eines oder mehrerer gemeinsamer Themen nach vorgeschlagenen Vorlagen.

-Erstellen eines oder mehrerer Themen nach Wahl: unter den vorgeschlagenen Vorlagen oder nach Inspiration vor Ort.

Italiano :

Schizzare il panorama o il camioncino blu?

Potrete scegliere il soggetto durante l’introduzione alle matite acquerellabili che vi proporrò sulla terrazza del food-truck La Po’potes.

Il programma del workshop:

-Introduzione all’acquerello e alle caratteristiche delle matite acquerellabili.

-Scoperta passo dopo passo: non è necessario saper disegnare (i modelli sono forniti su carta da lucido).

-Creazione di una cartella colori: colori soli e mescolati, in relazione al soggetto.

-Creazione guidata di uno o più soggetti comuni utilizzando i modelli forniti.

-Creazione di uno o più soggetti a scelta: a partire dai modelli forniti o in base all’ispirazione sul posto.

Espanol :

¿Dibujar la vista o el pequeño camión azul?

Podrás elegir el tema durante la iniciación a los lápices de acuarela que ofrezco en la terraza del food-truck La Po’potes.

El programa del taller:

-Iniciación a la acuarela y a las particularidades de los lápices de acuarela.

-Descubrimiento paso a paso: no es necesario saber dibujar (se proporcionan modelos en papel de calco).

-Creación de una carta de colores: colores solos y mezclados, en relación con el tema.

-Creación guiada de uno o varios temas comunes a partir de los modelos proporcionados.

-Creación de uno o varios temas de su elección: a partir de los modelos proporcionados o según la inspiración in situ.

