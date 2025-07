Initiation aux danses bretonnes Maison du Canal Hédé-Bazouges

Initiation aux danses bretonnes Maison du Canal Hédé-Bazouges vendredi 25 juillet 2025.

Initiation aux danses bretonnes

Maison du Canal 12 Lieu-dit La Magdeleine Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-25 16:30:00

fin : 2025-08-15

2025-07-25 2025-08-15

Des clés pour rentrer dans la danse facilement (fest-noz, fest-deiz, bal folk), apprendre des pas de bases et vous initier à la diversité des musiques à danser de Bretagne, dans la simplicité et la bonne humeur.

En partenariat avec Erwan Burban de “L’asso Bertone” et Catherine Portier.

Réservation en ligne en suivant le bouton « réserver » Billetterie disponible dans l’ensemble des agences de l’Office de Tourisme Saint-Malo Baie du Mont Saint Michel (Saint-Malo, Cancale, Combourg, Dol-de-Bretagne et Saint-Suliac)

Billetterie disponible en ligne jusqu’à 14h00 le jour de l’animation .

+33 7 49 82 33 67

