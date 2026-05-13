Plouhinec

Initiation aux danses bretonnes

Salle Chez Jeanne Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-08-26 22:30:00

Date(s) :

2026-07-15

L’association Ar C’hab e Tañsal vous invite à entrer dans la ronde et vous propose une initiation aux danses bretonnes gavotte, an dro, hanterdro, dañs plinn, rond de Saint-Vincent, cercle circassien, de quoi profiter des nombreux festoù-noz de l’été.

Tous les mercredis soir, du mercredi 15 juillet au mercredi 26 août 2026, de 20h30 à 22h30, à la Salle Chez Jeanne, 2, rue du Général-de-Gaulle, 29780 Plouhinec. Gratuit.

Pour adultes et enfants à partir de 7 ans.

Contact 07 89 31 72 93, archabetansal@gmail.com, https://association-archabetansal.jimdofree.com.

Un espace buvette est à disposition à la pause.

Participation libre au chapeau. La recette du chapeau sera reversée à la recherche contre le cancer pédiatrique, par le biais de l’association Un horizon d’espoir.

Ensemble mettons l’énergie de la danse au profit d’une cause qui nous tient à cœur. .

Salle Chez Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 7 89 31 72 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation aux danses bretonnes

L’événement Initiation aux danses bretonnes Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz