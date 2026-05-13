Initiation aux danses bretonnes Plouhinec
Initiation aux danses bretonnes Plouhinec mercredi 15 juillet 2026.
Plouhinec
Initiation aux danses bretonnes
Salle Chez Jeanne Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-08-26 22:30:00
Date(s) :
2026-07-15
L’association Ar C’hab e Tañsal vous invite à entrer dans la ronde et vous propose une initiation aux danses bretonnes gavotte, an dro, hanterdro, dañs plinn, rond de Saint-Vincent, cercle circassien, de quoi profiter des nombreux festoù-noz de l’été.
Tous les mercredis soir, du mercredi 15 juillet au mercredi 26 août 2026, de 20h30 à 22h30, à la Salle Chez Jeanne, 2, rue du Général-de-Gaulle, 29780 Plouhinec. Gratuit.
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans.
Contact 07 89 31 72 93, archabetansal@gmail.com, https://association-archabetansal.jimdofree.com.
Un espace buvette est à disposition à la pause.
Participation libre au chapeau. La recette du chapeau sera reversée à la recherche contre le cancer pédiatrique, par le biais de l’association Un horizon d’espoir.
Ensemble mettons l’énergie de la danse au profit d’une cause qui nous tient à cœur. .
Salle Chez Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 7 89 31 72 93
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English : Initiation aux danses bretonnes
L’événement Initiation aux danses bretonnes Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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