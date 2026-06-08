Initiation aux danses bretonnes pour les enfants Salle Le Celtic Saint-Quay-Portrieux
Initiation aux danses bretonnes pour les enfants Salle Le Celtic Saint-Quay-Portrieux mardi 7 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Initiation aux danses bretonnes pour les enfants
Salle Le Celtic 21 Rue Poincaré Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Entrez dans la danse avec le cercle Danserien Sant Ké. De 20h30 à 21h30, Place de la Plage (devant le café de la plage). Sauf le 21 juillet. Repli Salle du Celtic en cas de pluie. Sans inscription.
Gratuit. contact@danserien-sant-ke.fr
ou 06 87 13 84 74. .
Salle Le Celtic 21 Rue Poincaré Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 13 84 74
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L’événement Initiation aux danses bretonnes pour les enfants Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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