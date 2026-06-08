Initiation aux danses bretonnes pour les enfants Salle Le Celtic Saint-Quay-Portrieux mardi 7 juillet 2026.

Saint-Quay-Portrieux

Initiation aux danses bretonnes pour les enfants

Salle Le Celtic 21 Rue Poincaré Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Entrez dans la danse avec le cercle Danserien Sant Ké. De 20h30 à 21h30, Place de la Plage (devant le café de la plage). Sauf le 21 juillet. Repli Salle du Celtic en cas de pluie. Sans inscription.

Gratuit. contact@danserien-sant-ke.fr

ou 06 87 13 84 74. .

Salle Le Celtic 21 Rue Poincaré Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 13 84 74

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English :

L’événement Initiation aux danses bretonnes pour les enfants Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme