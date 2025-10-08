Initiation aux danses bretonnes – Yaouank Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes

Initiation aux danses bretonnes – Yaouank Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes mercredi 8 octobre 2025.

Initiation aux danses bretonnes – Yaouank Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes 8 et 15 octobre Ille-et-Vilaine

Gratuit et ouvert à tou·te·s

Retrouver le Cercle Celtique de Rennes au Parquet de Bal pour vous initier aux danses bretonnes avant le grand fest-noz de Yaouank !

### ** Le grand fest-noz de Yaouank arrive à grands pas !** ** **

Venez vous échauffer en initiation aux danses bretonnes au Parquet de Bal avec le Cercle Celtique de Rennes. Rendez-vous les mercredis 8 et 15 octobre 2025 à partir de 20h pour deux soirées bretonnes dansantes organisées par le Cercle dans le cadre du festival Yaouank.

ℹ️ Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse : [contact@ccrennes.bzh](mailto:contact@ccrennes.bzh) ou pendant les horaires d’ouverture de l’accueil au 02 99 54 36 45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-08T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-15T22:00:00.000+02:00

1



Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine