Initiation aux danses d’Irlande Centre Social du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc

Initiation aux danses d’Irlande Centre Social du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc samedi 29 novembre 2025.

Initiation aux danses d’Irlande

Centre Social du Pays Arnay-Liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Dans le cadre du festival des Solidarités, l’ALJC vous propose un stage de danses d’Irlande animé par Ludivine MARTIN. C’est gratuit !

Avec le soutien du Centre Social du Pays d’Arnay-Liernais

Le stage sera suivi par un soirée pub au Café du Nord à partir de 18h30 .

Centre Social du Pays Arnay-Liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 23 22 55

English :

German : Initiation aux danses d’Irlande

Italiano :

Espanol :

L’événement Initiation aux danses d’Irlande Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)