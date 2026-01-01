Initiation aux danses folkloriques Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou
Pouancé 14 Bd du Champ de Foire Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-01-09 20:30:00
fin : 2026-01-09
2026-01-09
De 20h30 à 22h30, la Salle Expert à Pouancé accueille une initiation aux danses folkloriques animée par Les As folk d’elle et Canto. Cette soirée conviviale invite petits et grands à découvrir les pas, les rythmes et l’énergie des danses traditionnelles dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. Que vous soyez curieux, amateur de musique traditionnelle ou simplement en quête d’un moment festif à partager, cette initiation est l’occasion idéale de bouger, de s’amuser et de s’immerger dans un patrimoine vivant. Aucun prérequis n’est nécessaire laissez-vous guider, suivez le tempo et profitez d’une expérience culturelle joyeuse et participative au cœur de Pouancé. .
English :
Introduction to folk dances on January 9, 2026
