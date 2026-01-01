Initiation aux danses folkloriques Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou

Initiation aux danses folkloriques Pouancé

Pouancé 14 Bd du Champ de Foire Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Initiation aux danses folkloriques le 9 Janvier 2026

De 20h30 à 22h30, la Salle Expert à Pouancé accueille une initiation aux danses folkloriques animée par Les As folk d’elle et Canto. Cette soirée conviviale invite petits et grands à découvrir les pas, les rythmes et l’énergie des danses traditionnelles dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. Que vous soyez curieux, amateur de musique traditionnelle ou simplement en quête d’un moment festif à partager, cette initiation est l’occasion idéale de bouger, de s’amuser et de s’immerger dans un patrimoine vivant. Aucun prérequis n’est nécessaire laissez-vous guider, suivez le tempo et profitez d’une expérience culturelle joyeuse et participative au cœur de Pouancé. .

Pouancé 14 Bd du Champ de Foire Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 53 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to folk dances on January 9, 2026

L’événement Initiation aux danses folkloriques Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Anjou bleu