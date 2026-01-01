Initiation aux danses latines Lieu-dit Touroussel Bourg-Blanc
Initiation aux danses latines Lieu-dit Touroussel Bourg-Blanc dimanche 25 janvier 2026.
Initiation aux danses latines
Lieu-dit Touroussel Complexe sportif de Touroussel Bourg-Blanc Finistère
Début : 2026-01-25 10:00:00
fin : 2026-01-25 12:00:00
2026-01-25
Après le succès des deux dernières années, avec les danses orientales puis bollywoodiennes, cette année, le Foyer Laïque de Bourg-Blanc, en partenariat avec l’association TUMBAO, vous ouvre à la chaleur et aux rythme des danses ensoleillées et vous propose une initiation de 2h aux danses latines .
Lieu-dit Touroussel Complexe sportif de Touroussel Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne +33 6 33 56 27 70
