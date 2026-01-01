Initiation aux danses latines Lieu-dit Touroussel Bourg-Blanc

Initiation aux danses latines

Lieu-dit Touroussel Complexe sportif de Touroussel Bourg-Blanc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 10:00:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Après le succès des deux dernières années, avec les danses orientales puis bollywoodiennes, cette année, le Foyer Laïque de Bourg-Blanc, en partenariat avec l’association TUMBAO, vous ouvre à la chaleur et aux rythme des danses ensoleillées et vous propose une initiation de 2h aux danses latines .

Lieu-dit Touroussel Complexe sportif de Touroussel Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne +33 6 33 56 27 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation aux danses latines

L’événement Initiation aux danses latines Bourg-Blanc a été mis à jour le 2026-01-16 par OT PAYS DES ABERS