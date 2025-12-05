Initiation aux danses médiévales et Renaissance Orschwiller
D159 Orschwiller Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-05 18:45:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
2025-12-05
Venez réchauffer vos corps et vos esprits en découvrant les danses médiévales et Renaissance, un vrai moment de partage et de plaisir au château du Haut-Koenigsbourg! .
D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu
English :
Come and warm up your bodies and spirits by discovering medieval and Renaissance dances, a real moment of sharing and pleasure!
German :
Wärmen Sie Ihren Körper und Geist auf und entdecken Sie mittelalterliche und Renaissance-Tänze ein echter Moment des Teilens und des Vergnügens!
Italiano :
Venite a riscaldare i vostri corpi e i vostri spiriti scoprendo le danze medievali e rinascimentali, un vero momento di condivisione e di piacere!
Espanol :
Vengan a calentar sus cuerpos y sus espíritus descubriendo las danzas medievales y renacentistas, ¡un verdadero momento de intercambio y placer!
