Escos

Initiation aux danses régionales

Place des tilleuls Escos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16 21:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Amis débutants ou véritables amateurs de danses régionales, venez participer à l’atelier de l’association Lo Larèr qui vous propose d’apprendre dans la joie et la bonne humeur les rondes et rondeaux des Landes, le saut basque, le quadrilh d’Escos, la mazurka, la Scottish et toutes autres danses de couple du Pays d’Oc.

Possibilité de restauration sur place avec le camion du Pizza Palatino.

En cas de pluie repli à la salle des fêtes. .

Place des tilleuls Escos 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 33 62 45

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English : Initiation aux danses régionales

L’événement Initiation aux danses régionales Escos a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Béarn des Gaves