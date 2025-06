Initiation aux danses traditionnelles Dossenheim-sur-Zinsel 4 juillet 2025 18:00

Initiation aux danses traditionnelles Dossenheim-sur-Zinsel

Début : Vendredi 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 19:00:00

Le groupe folklorique du Pays de Hanau invite les enfants (et leurs parents s’ils le souhaitent) à découvrir les danses traditionnelles alsaciennes dans une ambiance conviviale et joyeuse. Un moment festif, de partage et de complicité aux côtés de bénévoles passionnés.

Kumm un danz met mer pour les enfants d’ici et d’ailleurs

À la fin de l’initiation, une boisson rafraîchissante et des fruits seront offerts aux participants et ils auront la possibilité d’essayer une coiffe alsacienne sur demande pour la photo souvenir. .

24 rue d’Ernolsheim

Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 94 14 gbweber67@free.fr

English :

The Pays de Hanau folklore group invites children (and their parents if they wish) to discover traditional Alsatian dances in a friendly and joyful atmosphere. A festive moment of sharing and complicity with passionate volunteers.

German :

Die Folkloregruppe des Pays de Hanau lädt Kinder (und ihre Eltern, wenn sie möchten) dazu ein, traditionelle elsässische Tänze in einer freundlichen und fröhlichen Atmosphäre zu entdecken. Ein festlicher Moment des Teilens und der Verbundenheit an der Seite von begeisterten Freiwilligen.

Italiano :

Il gruppo folcloristico del Pays de Hanau invita i bambini (e i loro genitori se lo desiderano) a scoprire le danze tradizionali alsaziane in un’atmosfera amichevole e gioiosa. Un momento festoso di condivisione e complicità con volontari appassionati.

Espanol :

El grupo folclórico Pays de Hanau invita a los niños (y a sus padres si lo desean) a descubrir las danzas tradicionales alsacianas en un ambiente amistoso y alegre. Un momento festivo de intercambio y complicidad con voluntarios apasionados.

