Initiation aux danses traditionnelles kurdes Café Charbon Nevers

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
2025-10-18
Avec Gulcan Erdogan et Can Arslantas.
Dans le cadre de Kurdistan les femmes chantent et dansent leur histoire. .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com
