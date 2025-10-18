Initiation aux danses traditionnelles kurdes Café Charbon Nevers

Initiation aux danses traditionnelles kurdes Café Charbon Nevers samedi 18 octobre 2025.

Initiation aux danses traditionnelles kurdes

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Avec Gulcan Erdogan et Can Arslantas.

Dans le cadre de Kurdistan les femmes chantent et dansent leur histoire. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

