Initiation aux échasse et aux danses traditionelles Place des Arènes Soustons

Initiation aux échasse et aux danses traditionelles

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons Landes

Venez en famille vous initier aux échasses et aux danses au sol. L’atelier est animé par Lous Cadetouns.

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Initiation aux échasse et aux danses traditionelles

Bring the whole family for an introduction to stilts and floor dancing. The workshop is led by Lous Cadetouns.

German : Initiation aux échasse et aux danses traditionelles

Kommen Sie mit der ganzen Familie und lernen Sie Stelzenlaufen und Bodentänze kennen. Der Workshop wird von Lous Cadetouns geleitet.

Italiano :

Portate tutta la famiglia e provate a cimentarvi con i trampoli e la danza in pista. Il laboratorio è tenuto da Lous Cadetouns.

Espanol : Initiation aux échasse et aux danses traditionelles

Venga con toda la familia y pruebe los zancos y el baile en el suelo. El taller está dirigido por Lous Cadetouns.

