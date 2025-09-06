Initiation aux Échecs à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : Samedi 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Initiez vous aux échecs avec le club « Montélimar Échecs ». La magie opère à tout âge, quel que soit le niveau de pratique.

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Discover chess with the « Montélimar Échecs » club. The magic works for all ages, whatever your level of play.

German :

Führen Sie sich mit dem Verein « Montélimar Échecs » in das Schachspiel ein. Die Magie wirkt in jedem Alter und auf jedem Niveau.

Italiano :

Mettetevi alla prova con gli scacchi con il club Montélimar Échecs. La magia funziona a qualsiasi età e a qualsiasi livello.

Espanol :

Aprende a jugar al ajedrez con el club Montélimar Échecs. La magia funciona a cualquier edad, sea cual sea tu nivel.

