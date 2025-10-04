Initiation aux échecs à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Initiez vous aux échecs avec le club « Montélimar Echecs ».

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Learn to play chess with the « Montélimar Echecs » club.

German :

Lernen Sie Schach mit dem Verein « Montélimar Echecs ».

Italiano :

Imparate a giocare a scacchi con il club « Montélimar Echecs ».

Espanol :

Aprende a jugar al ajedrez con el club « Montélimar Echecs ».

L’événement Initiation aux échecs à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-09-02 par Montélimar Tourisme Agglomération