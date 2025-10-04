Initiation aux échecs à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
Initiez vous aux échecs avec le club « Montélimar Echecs ».
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Learn to play chess with the « Montélimar Echecs » club.
German :
Lernen Sie Schach mit dem Verein « Montélimar Echecs ».
Italiano :
Imparate a giocare a scacchi con il club « Montélimar Echecs ».
Espanol :
Aprende a jugar al ajedrez con el club « Montélimar Echecs ».
