Initiation aux échecs à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Initiation aux échecs à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar samedi 6 décembre 2025.
Initiation aux échecs à la médiathèque
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Initiez-vous aux échecs avec le club Montélimar Echecs !
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Learn to play chess with the Montélimar Echecs club!
German :
Führen Sie sich mit dem Klub Montélimar Echecs in das Schachspiel ein!
Italiano :
Mettetevi alla prova con gli scacchi con il club Montélimar Echecs!
Espanol :
Pruebe a jugar al ajedrez con el club Montélimar Echecs
