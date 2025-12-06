Initiation aux échecs à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Initiation aux échecs à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Initiez-vous aux échecs avec le club Montélimar Echecs !

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Learn to play chess with the Montélimar Echecs club!

German :

Führen Sie sich mit dem Klub Montélimar Echecs in das Schachspiel ein!

Italiano :

Mettetevi alla prova con gli scacchi con il club Montélimar Echecs!

Espanol :

Pruebe a jugar al ajedrez con el club Montélimar Echecs

