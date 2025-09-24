Initiation aux échecs Bibliothèque des Batignolles Paris

La bibliothèque vous propose un atelier d’initiation au jeu d’échecs pour découvrir les bases de ce jeu à la fois fascinant et complexe.

mercredi 24 septembre à 16h30

dans la salle bleue

Tout public, à partir de 8 ans

sur inscription

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/