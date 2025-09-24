Initiation aux échecs Bibliothèque des Batignolles Paris
Initiation aux échecs Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 24 septembre 2025.
La bibliothèque vous propose un atelier d’initiation au jeu d’échecs pour découvrir les bases de ce jeu à la fois fascinant et complexe.
dans la salle bleue
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/