Initiation aux échecs Bibliothèque des Batignolles Paris
Initiation aux échecs Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 7 janvier 2026.
La bibliothèque vous propose un atelier d’initiation au jeu d’échecs pour découvrir les bases de ce jeu à la fois fascinant et complexe.
mercredi 7 janvier à 16h30
dans la salle bleue
Tout public, à partir de 8 ans
sur inscription
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr
