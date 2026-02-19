Initiation aux échecs Bibliothèque des Batignolles Paris

La bibliothèque vous propose un atelier d’initiation au jeu d’échecs pour découvrir les bases de ce jeu à la fois fascinant et complexe.

mercredi 11 mars à 16h30

dans la salle bleue

Tout public, à partir de 8 ans

sur inscription

Le mercredi 11 mars 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-11T17:30:00+01:00

fin : 2026-03-11T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-11T16:30:00+02:00_2026-03-11T17:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

