Initiation aux échecs Bibliothèque des Batignolles Paris
Initiation aux échecs Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 13 mai 2026.
La bibliothèque vous propose un atelier d’initiation au jeu d’échecs pour découvrir les bases de ce jeu à la fois fascinant et complexe.
mercredi 13 mai à 16h30
dans la salle bleue
Tout public, à partir de 8 ans
sur inscription
Le mercredi 13 mai 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T19:30:00+02:00
fin : 2026-05-13T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T16:30:00+02:00_2026-05-13T17:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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