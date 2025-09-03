Initiation aux échecs La Ferté-Bernard
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2025-09-03 17:00:00
fin : 2025-09-03 19:00:00
Maxi 10 pers. Dès 10 ans Animé par Alexis. Théorie et Initiation. Téléchargez le programme PDF de Septembre du Bienvelue. .
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
