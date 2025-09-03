Initiation aux échecs La Ferté-Bernard

Initiation aux échecs

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2025-09-03 17:00:00
fin : 2025-09-03 19:00:00

2025-09-03

Maxi 10 pers. Dès 10 ans Animé par Alexis. Théorie et Initiation. Téléchargez le programme PDF de Septembre du Bienvelue.   .

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

