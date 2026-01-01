Initiation aux échecs Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Initiation aux échecs
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Venez découvrir les échecs avec Kevin, le Président du Club l’Échiquier de l’Adour, avec une partie théorique et ensuite de la pratique. Cette initiation est accessible à tous, sur inscription dès 6 ans. .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
