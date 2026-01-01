Initiation aux échecs Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Initiation aux échecs

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Venez découvrir les échecs avec Kevin, le Président du Club l’Échiquier de l’Adour, avec une partie théorique et ensuite de la pratique. Cette initiation est accessible à tous, sur inscription dès 6 ans. .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

