Initiation aux échecs Pôle culturel de Narrosse Narrosse mercredi 25 mars 2026.

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Venez découvrir les échecs avec Kevin, le Président du Club l’Échiquier de l’Adour, avec une partie théorique et ensuite de la pratique. Cette initiation est accessible à tous, sur inscription dès 6 ans.   .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54  communication@mairie-narrosse.fr

